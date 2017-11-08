رامون دياز يصل معسكر نادي الهلال السعودي في أبوظبي‎

وصل الأرجنتيني “رامون دياز” مدرب الفريق الكروي الأول في نادي الهلال السعودي إلى مقر إقامة الفريق في العاصمة الإماراتية “أبوظبي”.

ويُقيم الهلال معسكرًا تدريبيًا في مدينة أبوظبي الإماراتية استعدادًا لخوض مباراة الذهاب للدور النهائي لدوري أبطال آسيا أمام فريق أوراوا الياباني، وهي المباراة المقررة يوم 18 نوفمبر 2017.

وصل مدير الجهاز الفني لفريق #الهلال الأول لكرة القدم الأرجنتيني “رامون دياز” إلى مقر إقامة الفريق في العاصمة الإماراتية “أبوظبي”. pic.twitter.com/vWA3j66Zg4 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧

وكان دياز قد غادر المملكة متوجهًا إلى الأرجنتين لظروف عائلية على أن يعود ليقود استعدادات فريقه لمواجهة أوراوا، إلا أنه لم يحضر.

واضطُر إيميليانو بن دياز، ومساعد المدرب لقيادة المران طيلة الفترة الماضية.