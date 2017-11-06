السعودية.. هل يرحل رامون دياز عن نادي الهلال؟

كشفت مصادر قريبة الصلة بنادي الهلال السعودي أن هناك رغبة لدى الاتحاد الأرجنتيني في التعاقد مع المدرب رامون دياز.

وسبق للمدرب دياز أن أعلن أنه سيبحث موقفه مع الهلال عقب نهاية البطولة الآسيوية التي وصل فيها الزعيم للنهائي الآسيوي وبات على بعد مباراتين من تحقيق اللقب.

يذكر أن دياز يعد أحد معشوقي الهلاليين بعد نجاحه مع الفريق في تحقيق بطولة الدوري الغائبة منذ سنوات إضافة للقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي حال عرض الاتحاد الأرجنتيني بالفعل التعاقد مع المدرب فإنه سيوافق كونه سيقود منتخب بلاده في المونديال العالمي القادم.

وقبل تعاقد الهلاليين مع المدرب كان قد اشترط عليهم وضع بند يسمح له بالرحيل حال تلقيه عرضًا من منتخب بلاده أو نادي ريفربليت.

ويقود منتخب الأرجنتين حاليًا المدرب المحلي خورخي سامباولي.