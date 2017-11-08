غواو ماريو: نفتقد رونالدو أمام المنتخب السعودي كقائد وإنسان

علّق لاعب إنتر ميلان الإيطالي، غواو ماريو، والذي يستعد حالياً مع منتخب البرتغال لودّيتي السعودية والولايات المتحدة، على افتقاد القائد كريستيانو رونالدو خلال هاتين المواجهتين، وأكد أنه يشعر دائماً بغيابه “كلاعب وإنسان”.

وكان المدير الفني للبرتغال فيرناندو سانتوس، قد قرر إراحة بعض اللاعبين الأساسيين وعلى رأسهم نجم ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى الحارس روي باتريسيو، وذلك من أجل تجربة وجوه جديدة مثل ظهير أيسر ريال سوسييداد، كيفين رودريغيز.

وحول موقفه في إنتر، إذ لم يشارك في آخر مواجهتين، بينما شارك أساسياً في 3 مباريات منذ بداية الموسم، أوضح جواو خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، أنه لا يستبعد الرحيل عن “النيراتزوري”، إلا أنه أقر أن الأمر ما زال مبكرًا للحديث عن سوق الانتقالات الشتوية خلال يناير المقبل.

وعلى الرغم من تأكيده على رغبته في المشاركة لدقائق أكثر، إلا أنه راهن على مواصلة العمل وتغيير موقفه داخل الفريق الذي يدربه لوتشانو سباليتي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

ويلتقي بطل أوروبا يوم الجمعة المقبل، مع السعودية في مدينة فيسيو البرتغالية، ثم يلتقي بعدها بأربعة أيام مع منتخب الولايات المتحدة في مدينة ليريا.

ويرى ماريو أن المنتخب السعودي، الذي تأهل بالفعل لمونديال روسيا، يمتلك إمكانيات فنية كبيرة وستكون مواجهته اختباراً حقيقياً لهم، إذ أنه من الممكن أن يقع في طريقهم خلال مشوار كأس العالم.

يذكر أن عائد المباراتين سيتم تخصيصه بالكامل لضحايا الحرائق التي ضربت جزءاً كبيراً من وسط وشمال البرتغال هذا الصيف وأسفرت عن سقوط نحو 109 قتلى.