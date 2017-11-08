منتخب السعودية يصعد إلى نهائيات كأس آسيا للشباب بفوز درامي على اليمن (فيديو)

صعد المنتخب السعودي “الشاب” إلى نهائيات كأس آسيا للشباب 2018 في ماليزيا، عقب الفوز على اليمن بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بين المنتخبين ضمن المجموعة الرابعة على استاد الأمير محمد بن فهد.

وتقدم منتخب اليمن في الشوط الأول عن طريق صقر الحربي.

ونجح المنتخب السعودي في إدراك التعادل خلال الدقيقة الـ 85 عن طريق حمد القاضي بتسديدة صاروخية، ثم أضاف محمد مالي الهدف الثاني في الدقيقة 92.

واحتل الأخضر ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، وظل المنتخب اليمني الذي تعادل مع منتخب الهند في الجولة الماضية في المركز الثاني برصيد أربع نقاط.