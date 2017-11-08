مباراة السعودية والصين.. أولمبي الأخضر يتقدم بهدفين نظيفين (فيديو)

مباراة السعودية والصين.. أولمبي الأخضر يتقدم بهدفين نظيفين (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم المنتخب السعودي الأولمبي على نظيره الصيني بهدفين نظيفين خلال المباراة الودية التي يشارك فيها “الأخضر” بدعوة من الاتحاد الصيني لكرة القدم، إلى جوار منتخبات الصين، والمكسيك، وكوريا الشمالية خلال الفترة من 8 – 12 نوفمبر المقبل.

ويلعب المنتخبان على ملعب تشيانان الرئيس بمدينة دويون.

وكان المنتخب الأولمبي السعودي قد اختتم تحضيراته للقاء بحصة تدريبية مساء أمس الثلاثاء على ملعب مدينة دويون، تحت إشراف المدير الفني الأرجنتيني دانيال تيغالي، حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، عقبها أجرى اللاعبون مرانًا تكتيكيًا.

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