تركي آل الشيخ يصرف 3 ملايين ريال لنادي الشباب السعودي لتسديد مستحقات باتشيكو

قرر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، بالمملكة العربية السعودية، تقديم 3 ملايين ريال لنادي الشباب السعودي، لتسيير أموره في الفترة المقبلة.

وأعلن نادي الشباب أنه سيتم تسديد مستحقات البرتغالي باتشيكو مدرب الفريق السابق صباح غدٍ الخميس، من هذا الدعم المالي.

وفي هذا الإطار، أصدر نادي الشباب بيانًا قال فيه: “تقدم رئيس إدارة نادي الشباب المكلف طلال آل الشيخ باسمه ونيابة عن أعضاء مجلسي الإدارة والشرف وجماهير النادي والعاملين بالنادي، بالشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، على الدعم المالي الذي تلقته خزينة النادي (3 ملايين ريال)، والذي يأتي ضمن الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين يوليهما تركي آل الشيخ للأندية والرياضة السعودية، والمحافظة على مكانتها لتؤدي رسالتها على أكمل وجه، وحفاظًا على سمعة ومكانة رياضة الوطن في المنظمات والمحافل الدولية، وفي إطار خطواته الهادفة لإصلاح المنظومة الرياضية من خلال الأخذ بيد الأندية وتذليل كافة الصعوبات التي تعيقها”.

وأضاف النادي في بيانه: “هذا الدعم يأتي في أصعب وأحلك الظروف التي يعيشها النادي، وهو يواجه التهديد بخصم النقاط والتهبيط من قبل الفيفا، بناء على الحكم الإلزامي الصادر بتعويض مدرب النادي السابق السيد باتشيكو”.

وتابع: “ومن خلال هذا الدعم وبناء على الاتصالات والإجراءات المكثفة مع محامي النادي، سيتم تسديد المبلغ صباح يوم غدٍ، والسعي لحل القضية بحول الله، بالإضافة إلى ذلك سيتم صرف راتب شهر للعاملين في النادي، ودفع مكافآت لاعبي الفريق الأول ولاعبي الفئات السنية والألعاب المختلفة، إضافة إلى تسيير أمور النادي في الفترة القصيرة المقبلة، وسداد عدد من المبالغ العاجلة والمستحقة الدفع والتي قد تؤدي إلى الإضرار بالنادي وسمعته”.