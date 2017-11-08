أيالا يتجه للكرة الطائرة الشاطئية بعد رفضه العودة إلى نادي النصر السعودي (صورة)

كشفت صور -تداولها جمهور نادي النصر السعودي أخيرًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي- عن حال محترف الفريق، البارغواياني فيكتور أيالا، والذي رفض فكرة العودة للفريق رغم سريان عقده.

ووفقا للصور، فقد أظهرت محاولة اللاعب الإبقاء على لياقته عبر ممارسة كرة الطائرة الشاطئية في بارغواي مع أصدقائه، في ظل فشله في إحضار عرض مالي مناسب للانتقال خارج صفوف نادي النصر، بعد رفضه العودة على الرغم من سريان عقده.

واشترطت إدارة النادي، على أيالا إحضار عرض مالي مغر من أحد الأندية الراغبة فيه بعد رفضه العودة لتمثيل العالمي، ووضعت مبلغًا لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار للموافقة على بيع بطاقته.

ولم يرق العرض -الذي تقدمت به إدارة نادي بوكا جونيورز متصدر الدوري الأرجنتيني حاليًا لنظيرتها في النصر- إلى مستوى الطموح، بعد أن طلبت اللاعب بمبلغ مليون دولار فقط، على أن تسدده على 4 دفعات، وحاول اللاعب مغازلة النصراويين بالعودة؛ إلا أن ذلك الطلب قوبل بالرفض في ظل إنهاء الإدارة ملف التعاقدات الأجنبية حينها، وعدم رغبة منهم عقب التمرد من قبل اللاعب.

وسارعت إدارة نادي النصر خلال الفترة الماضية، لرفع قضية على اللاعب في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب تغيبه عن التدريبات منذ رحيله عن الفريق نهاية الموسم الماضي، وذلك ضمن خطواتها القانونية قبل رفع قضية تغيبه للفيفا.