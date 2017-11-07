نادي النصر السعودي يفقد جهود عبد الله العنزي ثلاثة أسابيع

تأكد غياب عبدالله العنزي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر السعودي، عن صفوف فريقه لمدة ثلاثة أسابيع مقبلة بسبب الإصابة.

وتعرّض “العنزي” لإصابة بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، حيث يحتاج للراحة والعلاج لمدة ثلاثة أسابيع، بحسب ما كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب اليوم الثلاثاء.

يذكر أن المسابقات المحلية السعودية متوقفة حاليًا بسبب ارتباط المنتخب السعودي الأول بمعسكر إعدادي في البرتغال يخوض خلاله ثلاث مباريات ودّية، وينتهي يوم 13 من الشهر الجاري.

ويحتل النصر المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 13 نقطة، حققها من 3 انتصارات، و4 تعادلات وخسارة وحيدة.

ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره الرائد، يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري.