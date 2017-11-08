ناصر الشمراني: الوضع في نادي الشباب السعودي مؤسف (فيديو)

أعرب ناصر الشمراني، لاعب نادي الشباب السعودي، عن شعوره بالضيق من حال ناديه، سواء في مسيرته بالدوري أو على مستوى تغيير إدارات النادي.

وأعلن طلال آل الشيخ، الرئيس المكلف لنادي الشباب، أنه قرر الابتعاد عن النادي، كاشفًا تقدمه بطلب إلى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بالموافقة على تكليف أحمد العقيل للقيام بمهام رئيس النادي ،إلى حين انعقاد الجميعة العمومية.

وقال الشمراني ،في تصريحات لبرنامج “أكشن يا دوري”: “وضعنا سيتحسن ،والتعادل الأخير غير مرضٍ لنا، وفريقنا معتاد على الفوز، والنقطة أفضل من لا شيء، وأتمنى من الله أن يوفقنا في المباريات المقبلة”.

وعن التغييرات في إدارة النادي، أشار: “الوضع مؤسف لما وصل إليه نادي الشباب، ولكن نحن كلاعبين شغلنا داخل الملعب ،ونركز عليه، والشغل الإداري يخصهم، ويرون الشيء الصالح المهم للفريق.. وسنرى المهم للنادي ونقدمه”.

وأردف: “9 نقاط في 9 مباريات أمر صعب، وما كنا نتمنى أن نصل لهذه المرحلة، وأتوقع هذه السنة ننافس على مركز جيد، ثم نرى ماذا سنفعل بعد ذلك”.

واستأنف الفريق الشبابي ،مساء أمس، تدريباته على ملعب النادي الرديف ،بقيادة المدير الفني دانييل كارينيو، وذلك بعد الإجازة ،التي منحت للاعبين لخمسة أيام؛ تزامنًا مع نهاية مواجهة الفريق أمام الهلال، الأربعاء الماضي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.