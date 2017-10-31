مباراة الهلال والشباب.. هل ينتقم ناصر الشمراني من دياز؟

تظل مواجهة الهلال والشباب في الدوري السعودي دائماً عنوانًا للإثارة والندية رغم تباين موقف الفريقين في الموسم الحالي، وتراجع الشباب للمركز العاشر وحصده 8 نقاط فقط من 8 مباريات.

وتبدو مواجهة الفريقين، مساء غدًا الأربعاء، في قمة مباريات الجولة التاسعة للدوري بمثابة مهمة خاصة بالنسبة للمهاجم المخضرم ناصر الشمراني الذي يدافع عن ألوان الشباب في مواجهة فريقه السابق الهلال.

وكان الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال، صاحب قرار الاستغناء عن خدمات ناصر الشمراني ورحيله عن الفريق في شهر يناير الماضي.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي ملامح مواجهة ناصر الشمراني في مباراة الهلال والشباب.

الزلزال والانتقام من دياز.

لا شك أن ناصر الشمراني الملقب بـ”الزلزال” يأمل خلال هذه المواجهة ردَّ اعتباره فنياً أمام جماهير الهلال، خاصة في وجود المدرب رامون دياز.

وكان لدياز القرار في رحيل الشمراني وتجديد دماء الخط الأمامي للهلال بصفقات آخرى، وعلى رأسها ضم السوري عمر خريبين بجانب الأوروغوياني ماركوس باريتوس، وبالتالي فالشمراني يسعى إلى تأكيد أنه كان بمقدوره البقاء ومنافسة هؤلاء اللاعبين في صفوف الهلال.

قدرات تهديفية.

يملك الشمراني قدرات تهديفية لا خلاف عليها ولا على تاريخه المليئ بالأهداف المميزة والنتائج المبهرة، سواء مع الشباب، أو الهلال، أو الوحدة، أو العين الإماراتي.

وخاض الشمراني 77 مباراة دولية مع منتخب السعودية، وسجل خلالها 19 هدفاً، كما دافع عن ألوان الهلال في 75 مباراة وسجل 45 هدفاً على مدار 4 أعوام.

ولعب الشمراني مع الشباب 130 مباراة، وسجل 90 هدفاً، كما أنه في الموسم الحالي سجل 3 أهداف في 7 مباريات، وصنع هدفين، وهو ما يؤكد أن الشمراني يعيش حالة من التألق.

موقف الشباب.

يعاني الشباب من موقف سيئ في مشواره بمسابقة الدوري في الموسم الحالي، مما أدى لإقالة مديره الفني سامي الجابر ورحيله عن الفريق وتولي المدرب الأوروغوياني كارينيو المهمة خلفاً له.

ويحتل الشباب المركز الحادي عشر قبل هذه المواجهة، وبالتالي فالمباراة لن تكون سهلة على رفاق الشمراني.

وفاز الشباب في مباراتين فقط من 8 لقاءات بالدوري، وتلقى 4 هزائم، وهو ما يؤثر بكل تأكيد على مهمة الشمراني في مواجهة الهلال.

الهلال والدفاع المميز.

يملك الهلال دفاعً مميزاً بكل المقاييس فهو فريق يستطيع تقديم منظومة دفاعية متكاملة.

ولن تكون مهمة الشمراني سهلة خاصة أنه سيواجه مدافعين أصحاب خبرات، سواء أسامة هوساوي، أو عبد الملك الخيبري، وبالتالي فالفريق الأزرق سيكون له قدرة على إيقاف خطورة الشمراني.

وقال عادل عبد الرحمن مدرب الشباب السعودي الأسبق لـ”إرم نيوز” إن الشمراني لاعب موهوب ومتميز، وهداف قدير، وهو أمر لا يختلف عليه اثنان، موضحاً أن الضغوط في المباراة لن تؤثر على جاهزية الشمراني وقدرته على هز الشباك.

وأضاف: “الأمر واضح أن الهلال يملك دفاعًا متميزًا ومختلفًا هذا الموسم، بدليل نتائجه المبهرة في دوري أبطال آسيا، ولديه أيضاً مدرب كبير وقدير وله خبرات طويلة”.