هل سيتأثر التحيكم السعودي بالاستعانة بالحكام الأجانب؟.. كلاتينبرغ يجيب

يرى مارك كلاتينبرغ الحكم الإنجليزي السابق، ورئيس لجنة الحكام في الدوري السعودي للمحترفين، أن الاستعانة بالحكام الأجانب في الدوري السعودي، لن يؤثر على مستوى الحكام السعوديين الحاليين.

وقال كلاتينبرغ لبرنامج “في المرمى” عبر قناة “العربية” عن التغيير الذي حدث في مستوى الحكام منذ قدومه وحتى الآن: “الأشهر الثمانية الماضية كانت رائعة، وأود أن أعلم الحكام بأسلوبي التحكيمي الخاص، وسنستطيع تطوير الحكام السعوديين لسنوات طويلة، لم يكن ثمة انضباط عندما أتيت إلا أن جميع الحكام أظهروا تغيرًا واضحًا إلى الأفضل، ودائمًا أحدثهم لتلافي أخطائهم في الفترة الماضية”.

وأردف كلاتينبرغ حول قرار تسليم مستحقات الحكام المتأخرة: “ترك قرار استلام المستحقات أثرًا إيجابيًا على الحكام، ولكن الموضوع أكبر من الأموال”.

وأكمل: “لقائي بهم مرة في الشهر لا يساعدني كثيرًا في فهم الحكام، وأود أن ألتقي بهم أكثر”.

وقال الحكم الإنجليزي عن الاستعانة بالحكام الأجانب: “قرار الحكام الأجانب رائع كما هو قرار حكم الفيديو التجريبي الذي سيبدأ في الجولة العاشرة، وسنسمح لبعض الحكام السعوديين بالسفر إلى أوروبا لتعلم اللغات، وهذه مرحلة انتقالية من كرة سعودية إلى كرة عالمية”.

وحول سؤاله عن بقاء الحكام المحليين كمشاهدين بعد طلب 10 أندية الاستعانة بالأجانب: “نخبة الحكام السعوديين سيشاركون في البطولات، كفهد المرداسي، وأتمنى أن يتعلم فريق حكامي من الحكام الأجانب، والكثير من الحكام سعداء لأنهم يتعلمون”، وأكمل: “الحكام لن يبقوا متفرجين، وسيحكمون في دوريات في أوروبا للتعلم الثقافي واللغوي، وكيفية التعامل مع اللاعبين وإدارتهم لمباريات مختلفة”.

واختتم الحكم الدولي السابق حول برنامجه اللياقي الخاص: “أعمل بجهد وأتدرب في الصالة الرياضية كل يوم، ويجب أن يكون الحكم منضبطًا داخل وخارج الملعب، واندهشت من لياقة الحكام السعوديين ورغبتهم في التطور”.

وتابع: “في الـ23 من نوفمبر سنبدأ التدريب على حكم الفيديو، وأود تأسيس مركز تحكيم لتعليم الراغبين”.