عقوبة جديدة منتظرة على نادي الشباب السعودي بسبب “رافينها”

كشفت تقارير صحافية أن نادي الشباب السعودي قد تلحق به عقوبة دولية جديدة نهاية نوفمبر الجاري، بسبب مستحقات جديدة للاعب الفريق السابق البرازيلي رافينها.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الرياضية”، فإن ‏الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أبلغ إدارة ‫النادي‬ عن طريق الاتحاد السعودي بضرورة تسديد مستحقات لاعب الفريق السابق، البرازيلي رافينها، البالغة مليوني دولار قبل نهاية نوفمبر الجاري، وإلا ستتم عقوبته بخصم نقاط.

وتسعى إدارة الشباب إلى توفير المبلغ قبل انتهاء المدة المحددة، علمًا بأنها كانت على وشك أن تعاقب بسبب مبلغ 1.6 مليون ريال مستحقات للمدرب السابق باتشيكو.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أعلن عن تكفله بمبلغ باتشيكو، حتى لا يتم توقيع عقوبة على النادي في الفترة المقبلة.