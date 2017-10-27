رئيس نادي الشباب السعودي يدعو إلى جمعية عمومية طارئة

أعلن طلال آل الشيخ، رئيس نادي الشباب المكلف من قبل الهيئة العامة للرياضة، عقد جمعية عمومية طارئة للنادي.

جاء قرار آل الشيخ، اليوم الجمعة، بعد تعادل الفريق الأول أمام نظيره الفتح 1-1، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال نادي الشباب في بيان رسمي: “أعلن طلال آل الشيخ، رئيس نادي الشباب، الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة”.

وأضاف البيان:” انطلاقًا من مصلحة كيان نادي الشباب العريق التي لا تعلوها مصلحة، أعلن عن عقد جمعية عمومية طارئة، كما أدعو جميع الشبابيين إلى الالتفاف حول ناديهم، ونبذ كل خلاف حتى يعود الكيان لمجده”.