حلُّ مجلس إدارة نادي الشباب السعودي وتكليف طلال آل الشيخ بالرئاسة

حلُّ مجلس إدارة نادي الشباب السعودي وتكليف طلال آل الشيخ بالرئاسة

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

قرر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، حلَّ مجلس إدارة نادي الشباب السعودي.

وأصدرت الهيئة العامة للرياضة بيانًا قالت فيه إنه تم حلُّ مجلس إدارة الشباب برئاسة عبد الله القريني، بسبب ما صدر من المجلس من تجاوزات إعلامية وإدارية تتعارض مع مسيرة النادي وأهدافه.

وأضاف البيان: “تم تكليف طلال بن حسن آل الشيخ برئاسة مجلس الإدارة حتى نهاية الموسم الجاري”.

وفي نفس السياق قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة إعفاء أمين عام نادي النصر سلمان القريني من منصبه، وفقاً للمادة ٩٥ من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

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