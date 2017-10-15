حلُّ مجلس إدارة نادي الشباب السعودي وتكليف طلال آل الشيخ بالرئاسة

قرر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، حلَّ مجلس إدارة نادي الشباب السعودي.

وأصدرت الهيئة العامة للرياضة بيانًا قالت فيه إنه تم حلُّ مجلس إدارة الشباب برئاسة عبد الله القريني، بسبب ما صدر من المجلس من تجاوزات إعلامية وإدارية تتعارض مع مسيرة النادي وأهدافه.

وأضاف البيان: “تم تكليف طلال بن حسن آل الشيخ برئاسة مجلس الإدارة حتى نهاية الموسم الجاري”.

معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يقرر حلّ مجلس إدارة نادي الشباب، وتكليف طلال آل الشيخ رئيساً للنادي . pic.twitter.com/Xu7zfFjPYD — هيئة الرياضة (@gsaksa) ١٥ أكتوبر، ٢٠١٧

وفي نفس السياق قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة إعفاء أمين عام نادي النصر سلمان القريني من منصبه، وفقاً للمادة ٩٥ من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.