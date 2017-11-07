المنتخب السعودي يفوز على لاتفيا بهدفين نظيفين وديًا

فاز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نظيره منتخب لاتفيا 2 / صفر خلال المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في إطار استعدادات المنتخبين للمنافسات الدولية المقبلة.
وسجل هدفي المنتخب السعودي علي الزقعان ومختار فلاتة في الدقيقتين 38 و الأخيرة من الشوط الأول.
٣٩' علي الزقعان يسجّل هدفاً أولاً للأخضر في شباك لاتفيا ١-٠#السعودية_لاتفيا #دوري_بلس pic.twitter.com/JsQG92emjo
— دوري بلس (@dawriplusksa) November 7, 2017
وتعد هذه المباراة هي الأولى للمنتخب السعودي في معسكره المقام حاليا في البرتغال، الذي يستمر حتى 14 من الشهر الجاري، يخوض خلاله مباراتين وديتين أخريين أمام المنتخب البرتغالي يوم الجمعة المقبل، ثم يواجه المنتخب البلغاري.
٤٤’ مختار فلاته يسجّل ثاني أهداف الأخضر في شباك لاتفيا ٢-٠#السعودية_لاتفيا #دوري_بلس pic.twitter.com/5n6WWdBGrw
— دوري بلس (@dawriplusksa) November 7, 2017
ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا حيث كان ضمن تأهله للمونديال بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة بفارق نقطة خلف المنتخب الياباني المتصدر وبفارق الأهداف عن المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثالث.