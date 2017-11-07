المنتخب السعودي يفوز على لاتفيا بهدفين نظيفين وديًا

فاز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نظيره منتخب لاتفيا 2 / صفر خلال المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في إطار استعدادات المنتخبين للمنافسات الدولية المقبلة.

وسجل هدفي المنتخب السعودي علي الزقعان ومختار فلاتة في الدقيقتين 38 و الأخيرة من الشوط الأول.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للمنتخب السعودي في معسكره المقام حاليا في البرتغال، الذي يستمر حتى 14 من الشهر الجاري، يخوض خلاله مباراتين وديتين أخريين أمام المنتخب البرتغالي يوم الجمعة المقبل، ثم يواجه المنتخب البلغاري.

ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا حيث كان ضمن تأهله للمونديال بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة بفارق نقطة خلف المنتخب الياباني المتصدر وبفارق الأهداف عن المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثالث.