مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي يوضح موقفه من العودة للزمالك

كشف الصربي نيبوشا، المدير الفني لنادي الزمالك المصري، موقفه من الاستغناء عن النيجيري معروف يوسف، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال طارق يحيى، المدرب العام لنادي الزمالك، لـ”إرم نيوز”: “معروف، مستمر ولا نية للجهاز الفني بقيادة نيبوشا، برحيل اللاعب في يناير المقبل”.

وأضاف: “معروف يقدم مستوًى مميزًا مع الفريق، في الفترة الأخيرة، والجهاز الفني سعيد بما يقدمه مؤخرًا، وسيكون أساسيًا في الفترة المقبلة، ولن يرحل”.

وتابع: “نعمل على استقرار الفريق في الفترة المقبلة؛ استعدادًا لخوض منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، التي تنطلق في فبراير المقبل، ويسعى الفريق للفوز بها، والعودة لمنصات التتويج، في أفريقيا”.

من جانب آخر، كشف أحمد يحيى، وكيل أعمال مصطفى فتحي، لاعب نادي التعاون السعودي، حقيقة ما تردد عن عودة اللاعب للفريق الأبيض، في يناير المقبل، من إعارته لصفوف الفريق السعودي.

وقال يحيى في تصريحات صحفية: إن التعاون السعودي، لا يفكر في الاستغناء عن فتحي؛ بسبب إصاباته في الفترة الأخيرة، كما تردد.

وأشار، إلى أن فتحي متمسك بالبقاء في التعاون السعودي، ولا يفكر في العودة للزمالك، ومستمر مع ناديه حتى نهاية إعارته، بنهاية الموسم الجاري.