بعد إغلاق باب الترشح.. 40 مرشحًا في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك المصري

أغلق نادي الزمالك المصري، اليوم الأحد، باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديد للنادي، والمقرر اجراؤها يومي 23 و24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بعد أن تقدم 40 مرشحًا على جميع المناصب.

وعلى منصب الرئيس انحصرت المنافسة بين مرتضى منصور رئيس النادي الحالي، وأحمد سليمان.

وعلى منصب نائب الرئيس تقدم ستة مرشحين، وهم: أحمد جلال إبراهيم، وأحمد مرتضى منصور، وهاني العتال، وخالد جبر، وأشرف السكري، ومصطفى بدوي.

وعلى منصب أمين الصندوق تقدم مرشحان فقط ،هما: سيف العماري، وحازم ياسين.

فيما تقدم 30 مرشحًا على منصب العضوية، وهم: مصطفى عبد الخالق، وهاني زادة، وإسماعيل يوسف، وعلاء مقلد، ومحمد أبو العلا، ولؤي دعبس، وعبد الله جورج، وحسين السمري، والحسيني سمير، وسامح سوني، ومريم عصمت، وبدوي السيد نجيلة، وهشام يكن، وحسن شاكر، وتامر التونسي، وغادة عادل كرارة، وأحمد عبد الغني، وعمر جلال هريدي، ومحمد محمود زايد، وآمال زوال، وشريفة الفار، ومحمد رحمي، ورجب رواش، وحمادة أنور، ورجب هلال حميدة، وشريف منير حسن، ومحمد علي شرف، ومعتز هشام صلاح الدين، وأحمد عبد الله وماجد قيشو.