حساب إنجليزي يثير الجدل بسخريته من وزن لاعب النصر السعودي أحمد الفريدي

أطلق أحد حسابات محبي نادي مانشستر يونايتد على تويتر ،تغريدة ساخرة من بدانة أحمد الفريدي ،لاعب النصر، الذي أرسله رئيس هيئة الرياضة في السعودية ؛للاستعداد في معسكر النادي الإنجليزي.

ونشر الحساب صورة للفريدي ،وهو يؤدي تدريبات لياقة بدنية في صالة الألعاب الرياضية الخاصة بمانشستر يونايتد ؛من أجل تخفيف وزنه.

وعلق الحساب قائلًا “أرسلوه للتدريب في مانشستر يونايتد ؛للاستعداد لكأس العالم. يا له من بدين” وذلك في إشارة إلى زيادة وزن الفريدي.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي صورًا للاعب الدولي أثناء قيامه بالتمارين التأهيلية، وعلق على الصور “اللاعب أحمد الفريدي خلال برنامجه التأهيلي في نادي مانشستر يونايتد ،بعد تكفل رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ببرنامجه التدريبي”.

ورد سعوديون على تغريدة الحساب بأنه تم تدشينه خصيصًا للسخرية من الفريدي.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، قد تكفل أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بإقامة معسكر تأهيلي للفريدي لمدة 10 أيام.

ويأتي هذا المعسكر التدريبي بهدف رفع معدل اللياقة البدنية للاعب ،بناء على توصية من المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني إدغاردو باوزا.

ومن المنتظر أن ينضم الفريدي البالغ عمره 29 عامًا للمنتخب السعودي ،خلال معسكره الحالي في لشبونة ،قبل مواجهة البرتغال يوم الجمعة المقبل، بعد انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج المعدّ له.

وقال اللاعب لقناة الإخبارية السعودية: “إنه يعمل على برنامج بدني ؛من أجل إنقاص وزنه، كما أشاد بالإمكانات التي يتمتع بها النادي الإنجليزي، مؤكدًا أن توافرها في السعودية سيخلق طفرة كبيرة”.