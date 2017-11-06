شاهد.. أحمد الفريدي لاعب نادي النصر السعودي في مانشستر يونايتد (صور)

نشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورًا للمهاجم أحمد الفريدي، مهاجم نادي النصر، حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل أيام، التحاق أحمد الفريدي بمعسكر إعداد في نادي مانشستر يونايتد.

ووفقًا للاتحاد السعودي، فإنه من المتوقع أن يستمر برنامج الفريدي في مانشستر يونايتد لمدة 10 أيام، بهدف رفع مخزونه اللياقي، وجاهزيته البدنية، بناء على توصية من المدير الفني للمنتخب السعودي، الأرجنتيني إدغاردو باوزا.

وتكفل تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودي، بجميع مصاريف معسكر اللاعب، في إطار الدعم الجديد الذي يجده المنتخب في وجوده.

ووقّع آل الشيخ مؤخرًا مذكرة تفاهم مع نادي مانشستر يونايتد، بهدف تطوير صناعة كرة القدم السعودية والاستفادة من الخبرات الإنجليزية في اللعبة.