ميشيل برودوم الأقرب لخلافة رامون دياز في نادي الهلال السعودي

أخطرَ نادي الهلال السعودي، المدرب البلجيكي ميشيل برودوم، برغبته في التعاقد معه، لقيادة الفريق مع انتهاء مشوار الزعيم في دوري أبطال آسيا، إذ يخوض مواجهتين حاسمتين الشهرر الجاري، أمام أوراوا ريدز الياباني.

وبحسب صحيفة عكاظ، فإن المدرب البلجيكي أبدى ترحيبه مبدئيا لحين تفعيل المفاوضات، مع تحديد موقف المدرب رامون دياز تمامًا.

برودوم سبق له قيادة نادي الشباب للتتويج بالدوري السعودي عام 2011.

ومن المقرر أن يعود رامون دياز لقيادة الهلال غدًا الأربعاء، إذ سيتجه مباشرة من الأرجنتين إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

مصادر كانت كشفت أن هناك رغبة لدى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في التعاقد مع المدرب رامون دياز.

وسبق للمدرب دياز أن أعلن أنه سيبحث موقفه مع الهلال عقب نهاية البطولة الآسيوية؛ التي وصل فيها الزعيم للنهائي الآسيوي، وبات على بعد مباراتين من تحقيق اللقب.

يذكر أن دياز يعد أحد معشوقي الهلاليين؛ بعد نجاحه مع الفريق في تحقيق بطولة الدوري الغائبة منذ سنوات، إضافة للقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي حال عرض الاتحاد الأرجنتيني -بالفعل- التعاقد مع المدرب؛ فإنه سيوافق كونه سيقود منتخب بلاده في المونديال العالمي المقبل.

وقبل تعاقد الهلاليين مع المدرب كان اشترط عليهم وضع بند يسمح له بالرحيل حال تلقيه عرضًا من منتخب بلاده أو نادي ريفربليت.

ويقود منتخب الأرجنتين حاليًا المدرب المحلي خورخي سامباولي.