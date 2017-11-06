جدل حول مستقبل المتألق بوناتيني مع نادي الهلال السعودي

أثار تألق البرازيلي ليو بوناتيني، مهاجم نادي الهلال السعودي المعار إلى ولفرهامبتون الإنجليزي، جدلًا حول مستقبل اللاعب مع الفريق بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الحالي.

وأعير بوناتيني من الهلال إلى النادي الإنجليزي لمدة موسم، مع بند أحقية شراء مقابل 5 ملايين دولار.

وقدم اللاعب أداءً مذهلًا مع فريقه إذ سجل 10 أهداف في 10 جولات تصدر بها هدافي التشامبيون شيب.

وفي الوقت الذي يبحث فيه الهلال عن مهاجم بديل بعد المستوى السيئ الذي قدمه ماتياس بريتوس، يرغب ولفرهامبتون في تفعيل بند شراء اللاعب استغلالًا لتألقه.

وتبدو فرص عودة ليو للهلال مرة أخرى صعبة، خاصة بعدما قالت تقارير صحفية إنجليزية إن نادي نيوكاسل يرغب في التعاقد معه لتدعيم خط هجومه.

يذكر أن جماهير نادي الهلال غاضبة من التعاقد مع الأوروغوياني ماتياس بريتوس، الذي لم يقدم ما يشفع له بقيادة هجوم زعيم أندية السعودية حتى الآن، رغم ثقة المدرب رامون دياز به.