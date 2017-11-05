هل يفسخ نادي الهلال عقده مع “المملكة القابضة” بعد اعتقال الوليد بن طلال؟

طرح سعوديون سؤالا حول موقف نادي الهلال من عقد الرعاية الذي وقعه يوم الـ 23 من أكتوبر الماضي، الأمير نواف بن سعد رئيس النادي مع الأمير الوليد بن طلال؛ والذي أصبحت بموجبه شركة المملكة القابضة راعيا رئيسا لزعيم أندية السعودية لمدة 3 سنوات.

واحتفلت جماهير نادي الهلال قبل أسبوعين بتوقيع عقد الرعاية مع واحدة من أبرز شركات المملكة العربية السعودية.

تم توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة المملكة القابضة ونادي #الهلال السعودي بحضور @Alwaleed_Talal، لتكون الشريك الرسمي.https://t.co/AzrApqiV40 pic.twitter.com/IYQVMx40pS — شركة المملكة القابضة (@Kingdom_KHC) October 22, 2017

وانهارت أسهم شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال غداة اعتقاله ضمن حملة شملت عشرات المحتجزين الذين يخضعون لتحقيق تجريه لجنة سعودية جديدة لمكافحة الفساد.

وخسرت الشركة نحو 10% من قيمتها حيث هوى سهمها بـ 9.9 في بداية أول جلسة بعد اعتقال الأمير الوليد بن طلال.

وحل الأمير نواف بن سعد ضيفا أمس على أحد البرامج التلفزينية غير أنه لم يتحدث عن الأمر.

وقال الصحفي السعودي عبدالكريم الشمري إن عقد المملكة القابضة مع الهلال قد يتم إلغاؤه.

ودشن مشجعون هلاليون استفتاءات حول مدى جدوى بقاء المملكة القابضة راعيا لنادي الهلال في ظل توقيف الأمير الوليد بن طلال.

وغرد محمد الجهني: “ما هو مصير عقد الرعاية بين الهلال والمملكة القابضة؟”.

و”المملكة القابضة” شركة استثمارات مقرها الرياض يملك الأمير الوليد 95% من أسهمها، ولديها سلسلة عقارات وفنادق وأسهم حول العالم. وهبطت أرباح الأمير هذا العام بنحو 700 مليون دولار حسب المؤشرات.

وتملك شركة الوليد بن طلال “المملكة القابضة” حصة في شركة “آبل” و”إي باي” لأكثر من عقد من الزمن، رغم أن الموقع الإلكتروني لشركة المملكة القابضة لا يوضح حجم تلك الحصص، إلا أن استثمارات الأمير توضع بالتفصيل بالإيداعات التنظيمية.

وفي نهاية العام الماضي على سبيل المثال، حصل الوليد على حق امتلاك 35 مليون سهم في شركة تويتر حسب مؤشرات الإيداعات التنظيمية لشهر فبراير. واعتبارًا من الجمعة فإن حصة الوليد في تويتر في السوق العالمية هي 695 مليون دولار أي مايقارب 5% من القيمة الأصلية لتويتر.

وموّل الوليد بن طلال بضع صفقات لنادي الهلال أبرزها صفقة التوقيع مع علي الحبسي حارس مرمى الفريق الحالي ومنتخب سلطنة عمان.

وحضر الوليد بن طلال اتفاقية تعاون بين نادي الهلال ومؤسسة الوليد الإنسانية على هامش عقد المملكة القابضة.

ويستعد نادي الهلال السعودي لخوض مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الـ 18 من نوفمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض أمام أوراوا ريد الياباني، قبل أن يحل ضيفا على الأخير في المباراة الختامية.