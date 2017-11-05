“اللوك الجديد” لنجم نادي الهلال نيكولاس ميليسي يثير إعجاب السعوديين (صور)

أثار نيكولاس ميليسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إعجاب الجماهير السعودية بالـ”نيو لوك” الذي ظهر به قبيل سفر الفريق إلى أبوظبي لإقامة معسكر، استعدادًا لنهائي دوري أبطال آسيا.

وظهر ميليسي بشعر أصفر ونظارة شمسية ما أعطاه مظهرًا مميزًا.

وتناقل مشجعون هلاليون وحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي صورًا للاعب بمظهره الجديد.

ويعد ميليسي واحدًا من أهم لاعبي نادي الهلال، ما أعطاه مكانة خاصة لدى الجماهير.

خطير ميليسي ب اللوك الجديد ???????? pic.twitter.com/03AxspsJ4A — معن القويعي ???????? (@MaanAlquiae) November 5, 2017

إلى ذلك، لم يغادر نواف العابد لاعب الفريق الأول مع بعثة الهلال إلى أبو ظبي، إذ سيجري كشفًا طبيًا خلال اليومين المقبلين في الرياض قبل الالتحاق بمعسكر الفريق.

وسيغيب أيضًا عن المعسكر اللاعب عبدالله الحافظ للإصابة.