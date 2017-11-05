المطربة ناتاشا تكشف ما يجمعها بأسطورة النصر السعودي ماجد عبدالله

كشفت المطربة اللبنانية ناتاشا، عن استعدادها لطرح أغنية للتعريف بتاريخ ماجد عبدالله مدير المنتخب السعودي الحالي، وأسطورة نادي النصر، لتذكير الأجيال الجديدة بما قدمه ماجد خلال مسيرته الحافلة.

وقالت ناتاشا لصحيفة الرياضية إنها أتقنت تماما اللهجة السعودية، كما أنها تأقلمت على الجماهير في المملكة بسبب تواجدها بصفى دائمة في الرياض.

وسبق أن أثارت ناتاشا الجدل حينما نشرت صورا تجمعها بماجد عبدالله ما فتح باب التساؤلات حول العلاقة التي تجمعهما.

كما نشرت ناتاشا أيضا قبل عام، فيديو يجمعها بماجد عبدالله داخل ستوديو.

ويعد ماجد عبدالله واحدًا من أهم نجوم الكرة السعودية على مدار تاريخها؛ إذ يعتبر أيقونة نادي النصر ومعشوق جماهيره.