هل يلحق نواف العابد بمباراة نادي الهلال وأوراوا بنهائي دوري أبطال آسيا؟

باتت فرص نواف العابد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، صعبة للغاية في اللحاق بمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد الياباني في الـ 10 من نوفمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية إن “نواف يحتاج لفترة علاج أطول، بعد تجدد إصابته خلال مباراة الشباب بالدوري السعودي”.

واستبعد الجهاز الفني لمنتخب السعودية بقيادة الأرجنتيني إدغاردو باوزا اللاعب من حساباته خلال مباراة البرتغال الودية، برفقة زميله عبدالله الحافظ للإصابة أيضًا.

وعانى نواف، خلال الفترة الأخيرة، من الإصابات منذ إصابته بخفقان في عضلة القلب، مرورًا بإصابات عضلية في الفخذ.

واختير نواف العابد اللاعب الأكثر تاثيرًا في مسيرة المنتخب السعودي بتصفيات كأس العالم 2018 بحسب موقع بليشر ريبروت.

ويخوض لاعبو الهلال غير الدوليين معسكرًا بمدينة أبوظبي بالإمارات، في الوقت الذي سيخوض فيه الدوليون مباراة البرتغال، قبل التجمع مجددًا؛ استعدادًا لنهائي دوري أبطال آسيا.