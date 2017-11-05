كامل الموسى لاعب النادي الأهلي السعودي السابق يعلن اعتزاله رسميًا

أعلن كامل الموسى، لاعب المنتخب السعودي وأندية الوحدة والهلال والأهلي، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، مكتفيًا بما قدمه خلال تواجده داخل المستطيل الأخضر.

وقال المدافع المعتزل، إنه اكتفى بما قدمه في الملاعب خلال 16 عاماً، موجهاً شكره الكبير لكل من ساعده، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه في حياته المقبلة.

ووجه كامل الموسى رسالة قال فيها: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد استخارات قررت اليوم أن أترك الكرة بعد قرابة 16 سنة فيها، اسأل الله أن يوفقني في حياتي القادمة”.

وأضاف لاعب المنتخب السعودي الأول السابق، أشكر كل من ساعدني، وأعتذر عن أي زلة مني في هذا المجال، انطوى نصف الكتاب وما زال للأحلام بقية، شكرا للجميع”.