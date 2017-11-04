نواف بن سعد رئيس نادي الهلال: شواذ الوسط الرياضي هم من يصورون أننا نادي الفساد

شدد الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال السعودي، على أن فوز فريقه بدوري أبطال آسيا في مواجهة فريق أوراوا الياباني، لن يحدد بقاءه في رئاسة النادي من عدمه.

وقال بن سعد، في حواره عبر برنامج “أكشن يا دوري”، اليوم السبت: “تحقيق البطولة الآسيوية من عدمها لن يحدد بقائي في رئاسة النادي، فترة رئاستي 4 سنوات ولا نية لي للاستقالة قبل انتهاء الفترة”.

وأضاف: “أوراوا الياباني فريق قوي ومنظم ويلعب بكتلة واحدة وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية في الرياض، والمدرب دياز تمنى لقاء أوراوا الياباني في النهائي الآسيوي.. وطالبنا أعضاء الشرف والناس المحيطين بالنادي بالهدوء”.

وعن مستوى فريقه في الدوري، أشار: “لم نستحق الفوز على الشباب لأننا لم نكن في مستوانا بشكل عام، ولكن الهلال يحتاج لتحقيق الدوري كل موسم بحسب مطالب وطموح جمهوره”.

وتطرق رؤساء الأندية السعودية في اللقاء مع تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، موضحا: “جميع رؤساء الأندية كانوا فرحين ومتعاونين ويتبنون وجهات النظر في اجتماع رئيس هيئة الرياضة لمدة 3 ساعات، وبعض الإعلاميين أعطوا صورة عن رئيس هيئة الرياضة على أنه خصم للأندية والحقيقة عكس ذلك”.

وتابع: “رئيس هيئة الرياضة أخبرنا أن يقف في صفنا وضد الفساد”.

وعن الهجوم الذي يتعرض له النادي من قبل بعض الإعلاميين، شدد: “الهلال دائما منافس وطرف ثابت ولذلك تجد إعلام الأندية الأخرى تتكتل ضده، وللأسف الهلاليين في القطاعات الرياضية هم أكثر ناس تعاملوا مع الهلال بغير عدالة”.

وأردف: ” من يتبع بعض (الشواذ في الوسط الرياضي) يعتبرون الهلال من المفسدين بالرياضة”.