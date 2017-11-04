السعودية.. مشجع لنادي الاتحاد يُهدي فيلانويفا حذاء خاصًا واللاعب يردّ باللغة العربية (فيديو)

فاجأ مشجع اللاعب التشيلي “كارلوس فيلانويفا” نجم نادي الاتحاد السعودي بإهدائه حذاءً خاصًا بعد تألقه مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

وانتشر مقطع فيديو للمشجّع وهو يقدم الهدية لفيلانويفا، الذي بدا سعيدًا بالهدية، وردّ باللغة العربية: ” شكرًا حبيبي”، ليرد المشجع بالدعاء أن يسجل فيلانويفا في المباراة المقبلة، ليرد اللاعب: “إن شاء الله”.

وأعلن الاتحاد صيف العام الماضي التعاقد مع فيلانويفا قادمًا من نادي الشباب الإماراتي.

وشارك فيلانويفا (31 عامًا) الموسم الماضي في 29 مباراة مع الاتحاد صنع خلالها 11 هدفًا وسجل 4 أهداف، وفي هذا الموسم الحالي شارك في 8 مباريات، وصنع 5 أهداف، وسجل هدفًا، ليصل مجموع الأهداف التي صنعها إلى 16 هدفًا منذ انضمامه للاتحاد، وهو رقم لم يسبقه إليه لاعب في الدوري السعودي للمحترفين.

ويبدو أن اللاعب التشيلي قد أصبح اللاعب المفضل لجماهير الاتحاد، إذ رسم مشجع موهوب اللاعب بالقلم الرصاص.

ويحتل الاتحاد المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة من 9 مباريات، بفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر.

مشجع اتحادي يُهدي نجم الفريق كارلوس فيلانويفا حذاء خاصًا بعد تألق اللاعب في المباريات الأخيرة #الاتحاد #الدوري_السعودي pic.twitter.com/MHIvW1TnRD — وطني الرياضي (@WataniSport) ٤ نوفمبر، ٢٠١٧