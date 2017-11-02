بعد أزمة أقزام آسيا.. تركي آل الشيخ يفتح صفحة جديدة مع سلمان آل خليفة (صورة)

قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، إنه سيفتح صفحة جديدة مع سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد لقاء جمع الطرفين اليوم الخميس في الرياض.

‏وأوضح آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلًا: “سُعدت بلقاء الشيخ سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم في الرياض، واتفقنا على فتح صفحة جديدة، ومرحلة متميزة من التعاون المشترك”.

وبدأت الأزمة عقب تصريح آل الشيخ بقوله:”أقزام آسيا لن يضروا الرياضة السعودية”، خلال اتصال هاتفي مع قناة “روتانا خليجية” ضمن برنامج “كورة روتانا”.

وقال آل الشيخ إنه لن يسمح بتكرار ما حدث من إجحاف بحق المنتخبات والفرق السعودية من جانب الاتحاد الآسيوي.