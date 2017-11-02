استبعاد ثنائي نادي الهلال نواف العابد وعبدالله الحافظ من منتخب السعودية

استبعد إدغاردو باوزا، المدير الفني لمنتخب السعودية، ثنائي نادي الهلال عبدالله الحافظ على خلفية الإصابة التي لحقت بالثنائي خلال مباراة الهلال والشباب ،أمس الأربعاء، بالدوري السعودي للمحترفين.

وقال الاتحاد السعودي ،عبر تويتر: “إن المدرب باوزا استبعد الثنائي لحاجتهما للراحة”.

وتجددت إصابة نواف العابد ،لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خلال مباراة فريقه أمام الشباب.

وتعرض عبدالله الحافظ ،مدافع الفريق إلى إصابة بالتواء في المفصل، استبدل على إثرها في مباراة الشباب، تجنبًا لتفاقم الإصابة.

وغادر الحافظ ملعب اللقاء بالعكاز.

عبدالله الحافظ مستعينًا بالعكاز أثناء مغادرة الملعب متأثرًا بالإصابة ..

ألف لا باس ???? pic.twitter.com/EAwVasPNHl — حمد الصويلحي (@H_swilhy) November 1, 2017

واستدعى الجهاز الفني لمنتخب السعودية ،مدافع فريق القادسية محمد خبراني ،للانضمام لقائمة معسكر البرتغال بدلًا من المصاب عبدالله الحافظ.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة البرتغال وديًا، فيما لم يتحدد موقف الثنائي أيضًا من مباراة أوراوا ريد الياباني في نهائي دوري أبطال آىسيا، حيث سيسافر الفريق إلى أبوظبي ؛لخوض معسكر إعدادي قبل مباراة الإياب.