تعرف على طبيعة إصابة نواف العابد وعبدالله الحافظ لاعبي نادي الهلال

تجددت إصابة نواف العابد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خلال مباراة فريقه أمام الشباب في الجولة التاسعة من دوري المحترفين السعودي.

وأصيب اللاعب في العضلة الضامة، وسيُجري فحوصات طبية غدًا للوقوف على التفاصيل وطرق العلاج.

وفي السياق نفسه تعرض عبدالله الحافظ مدافع الفريق إلى إصابة بالتواء في المفصل، استبدل على إثرها في مباراة الشباب، تجنبا لتفاقم الإصابة.

وغادر الحافظ ملعب اللقاء بالعكاز.

ولم يعلن نادي الهلال بعد عن موقف الثنائي من مباراة أوراوا ريد الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

ألف سلامة للثنائي نواف العابد الذي شعر بآلام في موضع إصابته السابقة وعبدالله الحافظ الذي تعرض لالتواء في مفصل القدم .#الهلال pic.twitter.com/V3G49znZm2 — خالد القحطاني (@khaled_q28) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

وسيطر التعادل الإيجابي على مباراة القمة التي جمعت بين الهلال ونظيره الشباب، 1-1، ضمن الجولة التاسعة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين.