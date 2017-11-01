مباراة الهلال والشباب.. إصابة عبدالله الحافظ وخروجه من الملعب باكيًا (فيديو)

تعرض لاعب نادي الهلال السعودي عبدالله الحافظ إلى إصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام الشباب، في قمة مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري السعودي.

وخرج اللاعب بعد إصابته في الشوط الثاني، والتقطت كاميرا اللقاء الحافظ وهو يبكي.

الهلال يلعب على الصدارة ويحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بفارق نقطة، وهو ما يجعل الفريق الأزرق باحثًا عن الفوز خلال مباراة الشباب.

ويحتل الشباب المركز الحادي عشر، وقدم الفريق بداية سيئة بالدوري، فقد حصد فوزين فقط في 8 مباريات وتلقى 4 هزائم و4 تعادلات.