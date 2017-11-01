الشباب يخطف التعادل من الهلال والاتحاد يتجاوز الفتح.. وهذا ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

أهدر نادي الهلال فرصة الانفراد بصدارة الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما تعادل 1 / 1 مع ضيفه الشباب في المرحلة التاسعة للمسابقة، اليوم الأربعاء.

وارتفع رصيد الهلال إلى 20 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف الأهلي (المتصدر)، علمًا بأن الفريق الأزرق ما زال يمتلك مباراة مؤجلة، في حين ارتفع رصيد الشباب إلى عشر نقاط في المركز الحادي عشر.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي اتسم بالبطء الشديد وندرة الفرص، لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، بادر البرازيلي كارلوس إدواردو بالتسجيل لمصلحة الهلال في الدقيقة 47، بينما تعادل خالد كعبي للشباب بهدف مثير للجدل في الدقيقة 68.

بتلك النتيجة، وضع الشباب حدًا لسلسلة انتصارات الهلال في البطولة التي استمرت على مدار مبارياته الثلاث الأخيرة.

٤٧’ كارلوس ادواردو يسجّل الهدف الأول للهلال بعد عرضية محمد البريك ١-٠#الهلال_الشباب#دوري_بلس pic.twitter.com/VHVaBCbIZA — دوري بلس (@dawriplusksa) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

٦٨’ خالد كعبي يسجّل هدف التعادل في شباك الهلال بعد عرضية بن يطو ١-١#الهلال_الشباب#دوري_بلس pic.twitter.com/OA7y2h06pa — دوري بلس (@dawriplusksa) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

الاتحاد يعود للانتصارات

وضع الاتحاد حدًا لنزيف النقاط، الذي عانى منه على مدار مبارياته الثلاث الأخيرة ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما اقتنص فوزًا مثيرًا ومتأخرًا 2 / 1 من مضيفه الفتح في المرحلة التاسعة للمسابقة، اليوم الأربعاء.

وارتفع رصيد الاتحاد إلى 12 نقطة، ليرتقي إلى المركز السادس، بفارق الأهداف أمام الفتح، صاحب المركز السابع، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وبادر التونسي أحمد العكايشي بالتسجيل لمصلحة الاتحاد في الدقيقة 54، في حين أدرك حمد الجهيم التعادل للفتح في الدقيقة 76.

وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل بهدف لمثله، أحرز عوض خريص هدف الفوز القاتل للاتحاد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

ويأتي هذا الفوز ليقلل نسبيًا من حالة الإحباط التي كانت تعاني منها جماهير الاتحاد، التي تسعى لتعافي الفريق من كبوته والزحف نحو مراكز المقدمة في المسابقة.

٥٣’ أحمد العكايشي يسجّل أول أهداف الاتحاد بعد صناعة كارلوس فيلانويفا ١-٠#الفتح_الاتحاد#دوري_بلس pic.twitter.com/Pk7lhu2HTS — دوري بلس (@dawriplusksa) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

٩٣’ الاتحاد يقلب النتيجة في آخر ثواني المباراة بعد خطأ المدافع بهدف عكسي ٢-١#الفتح_الاتحاد#دوري_بلس pic.twitter.com/dNkDzdbRf1 — دوري بلس (@dawriplusksa) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

جوزيه يمنح القادسية الفوز على التعاون في الدوري السعودي

أحرز البرازيلي إيلتون جوزيه هدفًا من ركلة حرة، ليقود القادسية للفوز 1-صفر على ضيفه التعاون في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وأرسل قائد القادسية ولاعب الفتح السابق ركلة حرة بالتخصص من مدى بعيد ذهبت على يسار المصري المخضرم عصام الحضري في الدقيقة 65.

وبات رصيد القادسية 12 نقطة في المركز السادس، متقدمًا بنقطة واحدة عن التعاون صاحب المركز الثامن.