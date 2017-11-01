مباراة الهلال والشباب.. هل خرجت الكرة من على خط المرمى قبل هدف التعادل لـ”شيخ الأندية”؟ (فيديو)

سادت حالة من الجدل بعد أن أظهرت كاميرا مباراة الهلال والشباب، خروج الكرة قبل أن يلعب بن يطو، لاعب نادي الشباب، الكرة العرضية، التي أحرز منها خالد الكعبي هدف التعادل لفريقه في شباك الاتحاد.

ويلعب الشباب مع الهلال في قمة مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري السعودي.

الهلال يلعب على الصدارة ويحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بفارق نقطة، وهو ما يجعل الفريق الأزرق باحثًا عن الفوز خلال مباراة الشباب.

ويحتل الشباب المركز الحادي عشر، وقدم الفريق بداية سيئة بالدوري، فقد حصد فوزين فقط في 8 مباريات وتلقى 4 هزائم و4 تعادلات.