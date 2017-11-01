مباراة الهلال والشباب .. نواف العابد أساسيًا بعد غياب لتحقيق هدف هام قبل الآسيوية

دفع رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال السعودي بنواف العابد أساسيًا للمرة الأولى بعد فترة غياب للاعب الذي عانى من إصابة حرمت الفريق من جهوده، في ظل غياب 6 عناصر أساسية للراحة قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

ويرغب الهلال في تصدر الدوري السعودي للمحترفين قبل مواجهة أوراوا ريد الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، وهو ما لن يتحقق إلا بالفوز على الشباب في ستاد الملز.

ودفع مدرب الهلال بالعماني علي الحبسي في حراسة المرمى لإراحة الحارس الأساسي عبدالله المعيوف برفقة 5 لاعبين آخرين.

وخسر الشباب أمام الهلال في دوري المحترفين السعودي أكثر من خسارته أمام أي فريق آخر في المنافسة.

كما يعتبر ناصر الشمراني هو اللاعب الوحيد الذي لعب للناديين وسجل لكل منهما في شباك الآخر.

ويبدو موقف الفريقين متناقضًا بشكل تام فالهلال يلعب على الصدارة ويحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة خلف الأهلي المتصدر بفارق نقطة، وهو ما يجعل الفريق الأزرق باحثًا عن الفوز خلال مباراة الشباب.

ويحتل الشباب المركز الحادي عشر، وقدم الفريق بداية سيئة بالدوري فقد حصد فوزين فقط في 8 مباريات وتلقى 4 هزائم و4 تعادلات.

ويأمل الشباب أن يكون لقاء الهلال نقطة انطلاق في الموسم الحالي خاصة أن الفريق يخوض مواجهة من المباريات الكلاسيكية بالكرة السعودية التي يترقبها الجمهور.