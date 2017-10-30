السعودية.. نادي الهلال يريح أهم عناصره أمام الشباب

سيفتقد نادي الهلال 6 من أهم عناصر الفريق في مباراته المقبلة أمام الشباب لإراحتهم في الجولة الـ 9 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسيغيب عن الزعيم كل من عبدالله المعيوف، أسامة هوساوي، ياسر الشهراني، سالم الدوسري، سلمان الفرج، عبدالملك الخيبري.

ويلتقي الهلال متصدر المسابقة رغم لعبه مباراة أقل مع الشباب الذي يحتل المركز الحادي عشر بـ 7 نقاط فقط.

من جهة أخرى، ‏أعلن الأمير نواف بن سعد رئيس النادي تخصيص دخل مباراة الهلال والشباب لجمعية إرادة.

ويأمل الهلال أن يكون لاعبوه في أتم الجاهزية لمواجهة أوراوا ريد دياموندز في نهائي دوري أبطال آسيا يوم 18 من الشهر المقبل.