مفاجأة كوميدية لمسؤولي نادي الهلال السعودي خلال تواجدهما في اليابان (فيديو)

واجه الثنائي، مدير إدارة كرة القدم في نادي الهلال‬ فهد المفرج، ويرافقه فهد المديد، موقفًا طريفًا خلال زيارتهما لليابان، لبحث آخر الاستعدادات في مدينة سايتاما اليابانية، مقر نادي أوراوا ريد دياموندز لمعاينة سكن بعثة الهلال، وملاعب التدريب في نهائي دوري أبطال آسيا.

ونشر المديد فيديو، وتداوله جمهور نادي الهلال، خلال سيرهما في أحد شوارع طوكيو ليقابلا شابًا يابانيًا يرتدي “الشماغ السعودي” الشهير وجلبابًا أبيض.

وسأل المديد الشاب الياباني، عن اسمه ومن أين أتى بالزي، ليرد الشاب بالعربية، قائلًا: “السلام عليكم”، قبل أن يؤكد بالإنجليزية “السعودية رقم واحد”، مشددًا أنه اشترى الزي من دبي.

????- فيديو:

المفرج والمديد خلال تواجدهم بطوكيو يلتقون بـ ياباني يرتدي الشماغ السعودي???????? pic.twitter.com/h3XuPThw3F — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) October 30, 2017

وزار المفرج استاد “سايتاما” الذي سيحتضن إياب نهائي دوري أبطال آسيا ،يوم السبت الـ25 من نوفمبر (تشرين الثاني) ،وتفقد أرضية الملعب وغرف الملابس الخاصة بالفرق الزائرة.

وملعب سايتاما هو ملعب كرة القدم الرئيس في مدينة سايتاما ويتسع لـ64 ألف متفرج ،ويعتبر الملعب الرسمي ،الذي يخوض فيه نادي أوراوا مبارياته ،وتم افتتاحه في أكتوبر (تشرين الأول) 2001.

وقام المفرج بحجز ملعب للتدريب لمدة أربعة أيام بالقرب من معسكر البعثة الهلالية.

يذكر أن البعثة ستتواجد في اليابان قبل إياب النهائي الآسيوي بستة أيام ؛بهدف التأقلم مع الأجواء في اليابان ،قبل وقت من جولة الحسم.

ومن جانب آخر عاود لاعبوا الهلال ،مساء أمس، استئناف تدريباتهم بعد الراحة ،التي أعطيت للاعبين أول من أمس السبت ،وفي هذا الجانب يخضع اللاعب نواف العابد لجرعات تدريبية مكثفة ؛بهدف تجهيزه للمشاركة في لقاء الشباب ،الأربعاء المقبل في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.