تركي آل الشيخ: قراراتي عادلة تمامًا.. ومن تحول إلى هيئة الرقابة انتهى مستقبله الرياضي (فيديو)

أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، أن القرارات التي اتخذها منذ توليه رئاسة الهيئة وحتى الآن “عادلة تماما”.

وخلال حواره ببرنامج “في المرمى” المذاع على فضائية “العربية”، أكد آل الشيخ أن مبدأ العدل يسير على كل الأندية، ومن يتهم الهيئة بالتدخل في اتحاد القدم “حجته ضعيفة”.

وأوضح: “لم نتدخل في أي قضية، وهيئة الرقابة والتحقيق تعلم أن القضايا المحولة لها قضايا رأي عام لذلك خصصت فريقًا خاصًا للبت فيها”.

واستشهد آل الشيخ بقضية العويس قائلًا: “رئيسا الشباب والأهلي لديهما الرغبة في حل ودي لقضية العويس وهما ليسا أساس المشكلة، وهناك أطراف خارج الناديين لا يرغبون في حل ودي لقضية العويس”، مستدركًا: “لست متفائلًا بالحل الودي”.

وعن أزمة خالد شكري وعبد الله البرقان قال: “القضية واضحة وضوح الشمس هناك فساد ورشاوى.. وأي شخص تم تحويله إلى هيئة الرقابة والتحقيق فيعتبر مستقبله الرياضي انتهى بشكل كامل ولن يعود مجددًا للوسط الرياضي”.

وفجر آل الشيخ مفاجأة في هذه القضية قائلًا: “خالد شكري طلب الأمان قبل أن يتحدث لأن هناك رؤوسًا كبيرة لها أصابع في القضية.. وأعطيته الأمان”.

ولفت إلى أن قضيتا محمد العويس وأنمار الحايلي هما أقرب قضيتين سيتم إعلانها من قبل هيئة الرقابة والتحقيق.

وعن لفظ أقزام آسيا قال آل الشيخ: “أقول لأقزام آسيا لا تجربونا وكان هناك وساطات ولم أقبل بها.. وسأستمر حتى يعرفون حجم المملكة العربية السعودية”.