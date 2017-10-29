إعلامي سعودي يسخر من تصريح تركي آل الشيخ “أقزام آسيا” ثم يحذف تغريدته.. لماذا؟ (صورة)

إعلامي سعودي يسخر من تصريح تركي آل الشيخ “أقزام آسيا” ثم يحذف تغريدته.. لماذا؟ (صورة)

المصدر: فريق التحرير

سخر الإعلامي السعودي، محمد الشيخي من تصريحات تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، عن ما وصفهم بأقزام آسيا، الذين أضروا بالرياضة السعودية خلال السنوات الماضية.

وقال آل الشيخ لقناة روتانا لن أسمح لأقزام آسيا أن يضروا بالرياضة السعودية.

وذهب سعوديون إلى أن القصد من التصريح هو الثنائي أحمد الفهد رئيس اللجنة الأولمبية الآسيوية، وسلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويرى سعوديون أن هناك تحالفا قطريا مع عناصر من الاتحاد الآسيوي للإضرار بمصالح الكرة السعودية مؤخرا، كما تم الإضرار بالهلال السعودي من خلال الحكم نيشيمورا في نهائي سيدني الشهير.

وكتب الشيخي :”ليس هناك أقزام ولا أجسام في كرة القدم، ركز في الملعب تكسب، كنتم تلومون من يتحدث عن مؤامرات أن الملعب هو الفيصل، ماذا حدث الآن”.

ثم حذف الشيخي مدير المركز الإعلامي السابق بالنادي الأهلي السعودي تغريدته.

وفسر الشيخي حذف التغريدة بأن الأمر كان بناء على تفاهمات مع رجاء الله السلمي مدير المركز الإعلامي بهيئة الرياضة السعودية.

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