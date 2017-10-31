ضمن قائمة “المدراء التنفيذيين”.. تعيين سامي الجابر عضوًا بمجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي

أصدر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت اليوم (الثلاثاء) قرارا بتعيين سامي عبدالله الجابر عضوا في مجلس إدارة الاتحاد ضمن قائمة المدراء التنفيذيين.

وأصدر الاتحاد السعودي بيانًا قال فيه، إن القرار جاء بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس الاتحاد، ولثقته في أن يكون دخول الجابر إضافة مهمة لمجلس “الإدارة نظير الخبرة التي يملكها على الصعيدين الفني والإداري.

وأضاف الاتحاد في بيانه: “ووجه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأمانة العامة بالاتحاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ القرار، وتعميمه على الجهات المعنية للعمل بموجبه.”