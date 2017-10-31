هل تتبنى السعودية قرارًا يسمح بإنشاء أندية نسائية لكرة القدم؟

بعد يومَين من صدور قرار يسمح للنساء بدخول ملاعب المملكة العربية السعودية، انتشرت في الأوساط الداخلية مطالب بإنشاء نوادٍ نسائية لكرة القدم، في خطوة غير مسبوقة قد تكون سببًا في إثارة الكثير من السجال في البلد الخليجي المحافظ.

وتبنت عضو مجلس الشورى السعودي، إقبال درندري، اقتراحًا جريئًا ،يطالب بإنشاء أندية رياضية للنساء ،تهيئ لهن ممارسة الرياضة.

ونقلت صحيفة “عاجل” المحلية، اليوم الثلاثاء، عن درندري مطالبتها بضرورة قيام الأندية السعودية الكبيرة؛ كالهلال والنصر والاتحاد والأهلي، بافتتاح نوادٍ نسائية لكرة القدم، تتبع للأندية، لتتاح لها الفرصة بالمشاركة في المنافسات ،والدوريات النسائية، على أن يكون الجمهور محصورًا في النساء.

وقالت درندري ،العضو في لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى، إنه من الضروري تخصيص أيام للنساء للأنشطة والتدريبات في الأندية الكبيرة، مع وضع المعايير المناسبة من حيث حشمة اللباس ومراعاة خصوصية المرأة.

وسبق أن أشادت درندري بالسماح للنساء بالدخول للملاعب، واصفة القرار بأنه “مهم.. وسينقل المرأة للممارسة المهنية للرياضة كقريناتها في أنحاء العالم”.

وكانت هيئة الرياضة السعودية، قررت الأحد الماضي، السماح للنساء بدخول الملاعب ،ومشاهدة المباريات للمرة الأولى في المملكة.

وقالت الهيئة الحكومية إن تطبيق القرار يبدأ مطلع العام المقبل 2018 ،في ثلاث مدن وفق ضوابط خاصة لم يتم تحديدها بعد.

وسمحت السعودية الشهر الماضي للنساء والعائلات بدخول ملعب في مدينة الرياض ؛للمشاركة في احتفالات نظمتها هيئة الترفيه الحكومية بمناسبة اليوم الوطني للملكة، ما اعتبر حينها مؤشرًا على قرب صدور قرار يسمح للنساء بحضور المباريات.

وكانت السعودية قد أصدرت قبل أسابيع قرارًا يسمح للنساء بقيادة السيارات للمرة الأولى في تاريخ البلاد.