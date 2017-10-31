غلاف صحيفة الرياضي السعودية يثير جدلًا بسبب ظهور نساء غير محجبات (صورة)

أثارت صحيفة الرياضي السعودية جدلًا في المملكة بعدما ظهر على غلافها صور لسيدات غير محجبات؛ ما اعتبره سعوديون أمرًا غير ملائم.

الصحيفة استطلعت آراء سيدات سعوديات حول حضورهن المباريات.

وأبدى عدد من متابعي الصحيفة استياءهم من الغلاف؛ لظهور السيدات غير محجبات.

كانت تقارير أفادت قبل أيام بإغلاق صحيفة الرياضي قبل أن يتم نفيها.

وسمحت الهيئة العامة للرياضة السعودية، للنساء بدخول الملاعب؛ على أن ينفذ القرار مطلع العام المقبل، بشروط وضوابط في 3 ملاعب بالدمام وجدة والرياض.

وقال طارق كيال محلل برنامج أكشن يا دوري تعلق على قرار حضور النساء المباريات “في كل قرار جديد هناك مؤيد ومعارض لكن مع الوقت سيختلف الوضع والحرية الاجتماعية مطلوبة بكل مكان”.

“السماح للمرأة بدخول الملاعب هو لإعطائها حق المشاركة كونها نصف المجتمع والعائلات كانت تنتظر هذا القرار”.

وعلق الإعلامي السعودي وليد الفراج “لا يمكن أن نبقى كما كنا.. الدولة لم تلزم العائلات بالحضور للملاعب.. والعائلات السعودية تحضر المباريات خارجيا”.

يذكر أن إعلاميات سعوديات، قد أعلن عن حضورهن إلى مدرجات الملاعب فور بدء تفعيل قرار السماح للنساء بدخول ملاعب السعودية يناير المقبل.