هل تعيد هيئة الرياضة السعودية التفكير في قرار حظر التدخين بالملاعب؟ (فيديو)

في ظل الجدل المثار دائمًا حول منع التدخين في الملاعب السعودية، والذي صدر به قرار رسمي في عام 2014، فيبدو أن هيئة الرياضة، بقيادة تركي آل الشيخ، سوف تعيد التفكير في الأمر بشكل جديد، قد يسمح بأماكن مخصصة للمدخنين.

وقال عبد الرحمن القضيب، وكيل الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية والاستثمار، في تصريحات لقناة “روتانا خليجية”، أمس الأحد: “التدخين ممنوع في الملاعب، لكن رئيس هيئة الرياضة وجه لشيء مهم، إن الشخص يعرف مصلحته ،ويعرف ما يضره ،وندرس أن يكون الأمر مثل المطارات”.

وأضاف: “ستكون هناك أماكن مخصصة للمدخنين، ممرات داخلية، تقدر تخرج تدخن وترجع للملعب، وهناك فكرة بأن يكون هناك قسم داخل الملعب لهذا الأمر، ولكن أغلب الآراء لا ترجح الأمر ؛لأنه لا يعكس صورة الرياضة إن يكون فيه تدخين في الملاعب، وهناك مقترح آخر ويكون هناك مقاعد مخصصة للمدخنين بالطفايات المخصصة بها، وفيه ملاعب عالمية مثل ريال مدريد لها أماكن مخصصة داخل المدرج للمدخنين، ومازلنا في شد وجذب ونقاش في هذا الموضوع، ولكن حتى الآن يظل المنع موجودًا ومخصص لهم فقط أماكن في الممرات خارج البوابات الداخلية”.