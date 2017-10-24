رسميًا.. الاستعانة بطواقم التحكيم الأجنبية في الجولة العاشرة من الدوري السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تطبيق قرار الاستعانة بطواقم التحكيم الأجنبية ابتداء من الجولة العاشرة من منافسات الدوري.

واعتمد الاتحاد القرار الذي سيبدأ تطبيقه يوم الخميس 27 صفر 1438هـ الموافق 16 نوفمبر 2017م، وهو موعد افتتاح الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي، وذلك لمراعاة الاختيار والتوقيت.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: “سعيا من الاتحاد السعودي لكرة القدم في رفع مستوى التنظيم لقرار السماح بالاستعانة بطواقم التحكيم الأجنبية بعدد مفتوح في مباريات الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم، وتسهيلا لعملية استقطابهم وفق المعايير المرتبطة بكفاءة الحكام المستقطبين والآليات المتبعة التي تحدد مدة الطلب والمقررة سابقا بحد أدنى لا يقل عن 15 يوما للفريق المستضيف و 12 يوما للفريق الضيف، وبعد التنسيق مع رئيس لجنة الحكام حول كافة التصورات المتعلقة بصعوبة البدء بتطبيق القرار مع بداية الجولة التاسعة لتتالي الطالبات، فقد اعتمد الاتحاد السعودي تطبيق القرار ابتداء من الجولة العاشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي ستبدأ يوم الخميس 27 صفر 1438هـ الموافق 16 نوفمبر 2017م، مع استمرار فترة طلب الحكام بذات المدة المقررة سابقا.”