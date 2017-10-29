ماذا قال السعوديون عن قرار السماح للنساء بدخول الملاعب؟ ‎

أثار قرار هيئة الرياضة السعودية السماح للنساء بدخول الملاعب ومشاهدة المباريات لأول مرة في تاريخ البلد الخليجي المحافظ، جدلاً واسعاً بين الجماهير في المملكة.

وعبر “هاشتاغ” أطلقته الجماهير يحمل اسم ” #رسميًا_دخول_العائلات_للملاعب” غردت الجماهير بمختلف ميولها، حول قرار دخول المرأة السعودية إلى ملاعب كرة القدم.

الإعلامي وليد الفراج قال عبر صفحته بموقع “تويتر”: الوعد يناير المقبل في الدمام، والرياض، وجدة، المرأة السعودية تدخل إلى مدرجات الملاعب السعودية، شكرًا للقيادة”.

وغردت الإعلامية السعودية سارة عبد الله قائلة: “هلا، وأهلاً و سهلاً بهذا القرار.. المرأة السعودية شريكة بالمجتمع في جميع المجالات”.

وقالت الناشطة السعودية هيا النعيمي: “عانت المرأة السعودية من استلاب أبسط حقوقها في ممارسة الحياة الطبيعية، وها هو قرار دخول العائلات للملاعب يُعيد لها أبسط الحقوق المصادرة”.

وأثنى الكاتب خالد الأشاعرة على القرار قائلًا: “من بعد اليوم لن تكون ملاعبنا للعزاب فقط، المرأة السعودية لن تنسى عام 2017”.

وتهكم سعوديون آخرون على قرار دخول النساء الملاعب.

كما غرّد “فهد” قائلًا: “سنة خير على المرأة السعودية .. انتهى زمن “فوقية” الرجل، وجاء زمن مساواة الرجل بالمرأة بجميع نواحي الحياة، مبارك”.

وأضاف: ” دخول العائلات إلى الملاعب سيصاحبه تحسين لبيئة الملاعب حتى يتسنى للجميع الحضور والاستمتاع بالمباريات”.

ووجّه مشجع يدعى “مهند محمد” التحية إلى هيئة الرياضة قائلًا: ” كل الشكر والتقدير لهيئة الرياضة على هذه القرارات الجميلة وتحويل الملاعب للترفيه فكرة أكثر من رائعة للشباب

يذكر أن هيئة الرياضة أعلنت أن تطبيق القرار سيبدأ مطلع العام المقبل 2018 في 3 مدن وفق ضوابط خاصة لم يتم تحديدها بعد.

وأوضحت الهيئة في تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه تم البدء في تهيئة 3 ملاعب في الرياض، وجدة، والدمام، لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018 وفقًا للضوابط الخاصة بذلك.

وسمحت السعودية الشهر الماضي للنساء والعائلات بدخول ملعب في مدينة الرياض للمشاركة في احتفالات نظمتها هيئة الترفيه الحكومية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، ما اعتبر حينها مؤشرًا على قرب صدور قرار يسمح للنساء بحضور المباريات.

وكانت السعودية قد أصدرت قبل أسابيع قرارًا يسمح للنساء بقيادة السيارات لأول مرة في تاريخ البلاد.