السعودية تسمح للنساء بدخول الملاعب لأول مرة في تاريخها‎

قررت هيئة الرياضة السعودية، اليوم الأحد، السماح للنساء بدخول الملاعب ومشاهدة المباريات لأول مرة في تاريخ البلد الخليجي المحافظ.

وقالت الهيئة الحكومية تطبيق القرار سيبدأ مطلع العام المقبل 2018 في 3 مدن وفق ضوابط خاصة لم يتم تحديدها بعد.

وأوضحت الهيئة في تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “البدء في تهيئة 3 ملاعب في الرياض وجدة والدمام لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018 وفقًا للضوابط الخاصة بذلك”.

وسمحت السعودية الشهر الماضي للنساء والعوائل بدخول ملعب في مدينة الرياض للمشاركة في احتفالات نظمتها هيئة الترفيه الحكومية بمناسبة اليوم الوطني للملكة، ما اعتبر حينها مؤشرًا على قرب صدور قرار يسمح للنساء بحضور المباريات.

وكانت السعودية قد أصدرت قبل أسابيع قرارًا يسمح للنساء بقيادة السيارات لأول مرة في تاريخ البلاد.