مؤتمر رئيس هيئة الرياضة السعودية.. تعرف على قرارات تركي آل الشيخ

عقد تركي آل الشيخ مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد، في قاعة المؤتمرات بمجمع الأمير فيصل بن فهد، للحديث عن أبرز الأحداث الرياضية في السعودي وأصدر قرارات مهمة.

والمؤتمر هو الثاني لتركي آل الشيخ منذ توليه مهام عمله الحالي قبل شهرين تقريبًا.

وأوضح تركي آل الشيخ أنه بناء على ما رفعته اللجان المشكلة فقد تقرر ما يلي:

– إحالة مكتب النعيم، ومكتب التنمية، ومكتب العربي للاستشارات الهندسية، للتحقيق وذلك لوجود قصور في تنفيذ أعمالهم.

– البدء في اتخاذ الإجراءات النظامية لسحب المشاريع من مقاولي التنفيذ الذين تبين قصورهم في تأدية أعمالهم.

– إنشاء مكتب في الهيئة العامة للرياضة تحت مسمّى إدارة المشاريع، ويرتبط بمعالي رئيس مجلس الإدارة.

– التحقيق في عملية توريد البوابات الإلكترونية لمشروع استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

– إنهاء مشروع استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرًا بسعة 25 ألف متفرج.

– الانتهاء من مشروع إنارة منشأة نادي الطائي خلال 4 أشهر.

– العمل على إنجاز منشأتي ناديي الرائد وأبها خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرًا.

– سحب جميع المشاريع التابعة (لشركة الرياض للتشغيل والصيانة) والبالغ عددها 9 مشاريع.

– التحقيق بتعثر مشروعي مدرجات نادي الحزم وتطوير إنارة مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في القصيم.

– إنشاء منصة لبيع التذاكر إلكترونيًا وذلك خلال 5 أشهر من تاريخه.

– تركيب بوابات إلكترونية في استاد الملك فهد، ومدينة الملك عبدالله في بريدة، واستاد الأمير محمد بن فهد، ومدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء.

– تطوير البوابات الإلكترونية لاستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

– فتح المقصورة الرئيسة للجماهير كفئة جديدة للتذاكر.

– إنشاء مجمع ترفيهي شامل وملتقى للجماهير يحتوي (مطاعم ـ مقاهي ـ شاشات عرض) في 3 استادات بالرياض وجدة والدمام.

– البدء بتركيب أجهزة لتهوية استاد مدينة الملك عبدالله في جدة، بواقع 160 جهازًا خلال مدة لا تتجاوز 5 أشهر.

– إعادة تنظيم أسعار تذاكر المباريات لكافة الدرجات.

– حصر المستحقات المتأخرة لحكام كرة القدم التي بلغت (18.211.720) ريال، وجارٍ استكمال صرفها.

– إعداد اللائحة التنظيمية والمعايير اللازمة لابتعاث المدربين الوطنيين، وسيكون بدء الابتعاث في يناير 2018.

– البدء بتهيئة 3 ملاعب في الرياض، وجدة، والدمام، لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018 وفقًا للضوابط الخاصة بذلك.

– إطلاق اتحاد الإعلام الرياضي واعتماد التنظيم الأساسي له

– تعيين وكيل هيئة الرياضة للإعلام رئيسًا للاتحاد على أن يشكل مجلس الإدارة وفقًا للائحة المعتمدة خلال 60 يومًا.

– توقيع مذكرة تفاهم مع مركز (كليفلاند كلينيك) الذي يعد من أفضل 3 مراكز طبية في العالم لتشغيل مستشفى الأمير فيصل بن فهد.

– حل مجلس إدارة نادي الوحدة، وتكليف الأستاذ محمد أحمد طيب حتى نهاية الموسم.