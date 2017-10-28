مدرب نادي النصر السعودي يمنح حسام غالي فرصة أخيرة

كشف مصدر قريب الصلة بإدارة نادي النصر السعودي، أن المدير الفني للفريق، الأرجنتيني غوستافو كوينتيروس، أبلغ الإدارة باستيائه من مستوى المحترف المصري، حسام غالي.

وأبلغ المدرب الإدارة، بحسب تصريح المصدر لـ “إرم نيوز”، أنه سيمنحه فرصة أخيرة، وحال عدم تقديمه لمستوى متميز فسيتم إبعاده عن تشكيلة الفريق الأساسية، تمهيدًا للاستغناء عنه في الميركاتو الشتوي المقبل.

وشنّت جماهير النصر هجومًا عنيفًا على اللاعب، عقب ظهوره بمستوى متدنٍ في مباراة الديربي الأخيرة أمام الهلال.

وطالبت الجماهير المدرب اللعب بعبدالعزيز الجبرين بدلًا من غالي، الذي لم يثبت ذاته حتى الآن وتسبب في فقدان الفريق لوسط ملعبه.

وكانت جماهير النصر السعودي قد طالبت برحيل حسام غالي عقب مباراة أحد ضمن منافسات الدوري السعودي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، قبل أن يساهم في خسارة ناديه أمام الهلال بنتيجة 1 – 2 في ديربي العاصمة السعودية “الرياض”.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، خلف النادي الأهلي والهلال بفارق 6 نقاط.

وانضم حسام غالي لصفوف النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادمًا من الأهلي المصري في صفقة انتقال حر.