فيفا: “نادي النصر السعودي لا يعاني من الإفلاس (صورة)

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء (18 أكتوبر 2017)، خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشأن مستحقات نادي فلامنجو البرازيلي لدى نادي النصر، المتعلقة بصفقة انتقال اللاعب البرازيلي هيرناني دي سوزا.

وتبين من الخطاب أن الفيفا لم يجد في المعلومات المرسلة إليه من الاتحاد السعودي لكرة القدم ما يشير إلى تعرض نادي النصر لمشكلة إفلاس، كما لم يحدث أي تغيير في الموقف القانوني لنادي النصر، على الرغم من صدور حكم قضائي بتجميد الحساب البنكي للنادي.

‎وأفاد الخطاب بأن تعليق دفع المستحقات يجب أن يكون بموجب موافقة مباشرة من الدائن، وهو نادي فلامنجو البرازيلي، كما يجب أن يكون تعليق دفع المستحقات بموجب اتفاق مكتوب بين الأطراف المعنية، حتى يمكن إيقاف الإجراءات الانضباطية بحق المدين.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، قد أعفى سلمان القريني من العمل أمينًا عامًا لنادي النصر، وأحاله لهيئة الرقابة والتحقيق بسبب مخاطبته “الفيفا” متجاوزًا المرجعيات المحلية، وكذلك بسبب ما تضمنه خطابه من مغالطات وإساءات لمؤسسات الدولة من أجل قضية جدولة مستحقات اللاعب البرازيلي هيرناني.