بعد أزمة أقزام آسيا.. هل يدعم تركي آل الشيخ الاماراتي يوسف السركال لرئاسة الاتحاد الآسيوي؟‎

ألمح تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، إلى إمكانية دعم الإماراتي يوسف السركال لشغل منصب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وجاء ذلك في اتصال تلفوني أجراه تركي آل الشيخ مع قناة “روتانا خليجية” ضمن برنامج كورة روتانا.

وقال آل الشيخ إنه سيتواصل مع السركال بعد انتهائه من المكالمة الهاتفية، وإنه يعتبر السركال قادرًا على العطاء.

ورفض آل الشيخ التعليق على سؤال بشأن أنباء رفضه لقاء رئيس الاتحاد الآسيوي، البحريني سلمان آل خليفة في اليابان. مشيرًا إلى أن العادة جرت أن تدعم السعودية أي مرشح من الدول العربية الاتحادات القارية أو الدولية، معبرًا عن أسفه لأن المرشحين العرب يعملون فيما بعد ضد الرياضة السعودية.

وسبق أن شغل يوسف السركال عدة مناصب في الاتحاد الإماراتي من العام 1995، لعل أبرزها رئاسة الاتحاد من 2011 إلى 2016، وكان عضوًا في لجنة التفتيش بالاتحاد الدولي لكرة القدم لكأس العالم 2006 في ألمانيا.